Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gözaltına alınan baba Süleyman Dahir'in ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı
Son dakika! Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı
Sosyal medyada çağrı: İmamoğlu'nun astığı Atatürk portresi geri gelecek
İBB'nin ikinci adamı kim olacak?