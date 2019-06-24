Son Dakika Haberleri: Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş
Son Dakika Güncel Haber

Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş

53 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmek istemediği için öldürdüğü öne sürülen Suriyeli tutuklandı.

Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmek istemediği için öldürdüğü öne sürülen Suriyeli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'taki evlerinde dün Suriye uyruklu Bagdat D'yi (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ağabey Basıl D'nin (20) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Basıl D'nin ifadesinde, kardeşini nişanlı olduğu amcasının oğluyla evlenmek istemediği için evdeki annesini 300 lira verip alışverişe gönderdikten sonra öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Çalıştığı başka bir ilden kentteki ailesinin evine gelen Suriyeli Basıl D'nin annesini alışverişe gönderip evde yalnız kaldığı kız kardeşi Bagdat D'yi bıçakladığı iddia edilmişti.
Zanlının olayı haber verdiği tercümanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bagdat D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Bunun üzerine ağabey Basıl D. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Son dakika! Mersin'de tren kazası: Ölü ve yaralı var İBB'nin ikinci adamı kim olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]