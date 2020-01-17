Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen belediye başkanı hakim karşısında - Son Dakika

Mersin'de, kız kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aktan ve avukatı katıldı.

Sanık Aktan, savunmasında, olayda kastının bulunmadığını öne sürdü.

Aktan, bir arbede sırasında silahının kazara ateş aldığını iddia ederek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Bazı tanıkları da dinleyen heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs 2019 tarihinde evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmış, Meryem Aktan, olaydan yaklaşık 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Aktan'ın yerine başkanvekili olarak meclis üyesi Sadık Altunok seçilmişti.