Kız kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kız kardeşi Günay Torun'u (55) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Halil Küçükkurt'un (56), ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanmasına devam edildi. Savcının mütalaa vereceği davada sanık avukatı, Günay Torun'un kayınbiraderi Hamza Torun'un tanık olarak dinlenmesini istemesi üzerine erteledi.

?Olay, Kasım 2018'de Gemlik'in Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada başka otomobilden Torun'a, tabancayla 6 el ateş edildi. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan otomobiliyle kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt olduğunu saptadı. Karacabey ilçesindeki evde yakalanan Küçükkurt, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Küçükkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'GÜNAY'I ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Halil Küçükkurt'un Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile tutuklu sanık Halil Küçükkurt ve yakınları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen maktulün yaklaşık 30 yıllık arkadaşı Fuat Karakaş, cinayetten 6- 7 ay önce Günay Torun'un eşinin vefatı nedeniyle taziyeye gittiğini anlattı. Evdeyken, Günay Torun'un annesini birisinin aradığını aktaran Fuat Karakaş, "Telefondaki kişi erkekti, sesini duydum. Sebep söylemeden Günay'ı öldüreceğini söylüyordu, 'Kızını öldüreceğim' diyordu. Telefondaki şahıs, 'Evini yaktım, kızını da öldüreceğim' dedi. Bu kişinin Halil olduğunu öğrendim. Ben öldürme olayından önce sanığın Günay'dan para istediğini görmedim" dedi.

Sanık avukatının, Günay Torun'un kayınbiraderi Hamza Torun'un tanık olarak dinlenilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Bolu'da olduğu öğrenilen Hamza Torun'un talimatla ifadesinin alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.