Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika

Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.


Olay, 2018 yılı Kasım ayında Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun (55), işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, beyaz renkli otomobil ise uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt (56) olduğunu tespit etti. Karacabey ilçesinde bir evde yakalanan Küçükkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle Halit Küçükkurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile tutuklu sanık Halil Küçükkurt ve yakınları katıldı. Küçükkurt eski ifadelerini tekrarlarken duruşmada şahit olarak dinlenen Fuat K., "Rahmetli Günay benim 30 yıllık arkadaşım olur. Öldürme olayından tahminen 6 ay önce, Günay'ın kocası öldüğünü duyunca başsağlığına annelerinin evine gittim. Annesine bir telefon geldi. Telefondaki kişi erkekti. Sesini duydum, sebep söylemeden Günay'ı öldüreceğini söylüyordu. Telefondaki erkek şahıs evini yaktım, kızını öldüreceğim dedi. Ben öldürme olayından önce sanığın Günay'dan para istediğini görmedim. Günay Torun'un namussuzca yaşadığını ilişkin şahit olmadım. Toplumda kabul edilmeyecek, ahlak dışı hareketleri olduğunu düşünmüyorum" dedi.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının, şahit olarak dinletmek istediği maktulün kayınbiraderi Hamza Torun'un, cinayetten önce yaşanan olaylar ilgili bilgisinin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ve Bolu'da olduğu belirtilen Hamza Torun'un, talimatla ifadesinin alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil
1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]