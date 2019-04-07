Kız Kardeşini Öldürüp, Anne- Babasını Yaralayan Iraklı Genç Tutuklandı

NİĞDE'de, kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak, öldürüp, anne- babasını da yaralayan Irak
uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde, Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde, Iraklı ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Yahya Muhammet Berzo, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Yahya Muhammet Berzo ise boğuşma sırasında yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı oldukları anlaşılan Yahya Muhammet Berzo ile anne- babası ise ambulanslarla Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinden anne Fahriye Gamber'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yahya Muhammet Berzo, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yahya Muhammet Berzo, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
- Niğde