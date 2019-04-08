Son Dakika Haberleri: Kız Kardeşini Öldürüp, Anne ve Babasını Öldüren Iraklı Tutuklandı

Kız Kardeşini Öldürüp, Anne ve Babasını Öldüren Iraklı Tutuklandı

59 dakika önce

Niğde'de, kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp, anne-babasını da yaralayan Irak uyruklu şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kız Kardeşini Öldürüp, Anne ve Babasını Öldüren Iraklı Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de, kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp, anne-babasını da yaralayan Irak uyruklu şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde, Iraklı ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Yahya Muhammet B. (29), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada babası Muhammet B., annesi Fahriye G. ve kız kardeşi Nur Muhammet B.'yi bıçakladı. Yahya Muhammet B. ise boğuşma sırasında yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı oldukları anlaşılan Yahya Muhammet B. ile anne-babası ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinden anne Fahriye Gamber'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yahya Muhammet B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yahya Muhammet B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:24 Kaynak: İHA

Niğde, Anne, 3. Sayfa
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