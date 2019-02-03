Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Araziye Atan Şahıs 7 Yıl Sonra Yakalandı

Kız kardeşini öldürüp cesedini ormanlık araziye atan şahıs 7 yıl sonra yakalandı 2012 yılında kaybolan kadını erkek kardeşinin öldürdüğü ortaya çıktı Katil zamlısı kadın ifadesinde balasını nasıl öldürdüğünü anlattı şahsın zanlısının ablasını çöp poşeti ile ormanlık arana attığını...

Kız kardeşini öldürüp cesedini ormanlık araziye atan şahıs 7 yıl sonra yakalandı

2012 yılında kaybolan kadını erkek kardeşinin öldürdüğü ortaya çıktı

Katil zamlısı kadın ifadesinde balasını nasıl öldürdüğünü anlattı

şahsın zanlısının ablasını çöp poşeti ile ormanlık arana attığını sötylediği öğrenildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2012 yılında kaybolan annesinin bulunması için bir televizyon programına katılan 17 yaşındaki genç kızın anlattıkları sonrasında harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında kaybolan kadının kardeşi tarafından öldürülerek cesedinin ormana atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı, ablasını öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki S.A. isimli bir genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal'ın bulunması için bir televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. ile görüldüğünü iddia etti. Genç kızın televizyon programında anlattıkları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A. isimli gen kızın verdiği ifadesinde anlattıkları sonrasında olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, Seher Okusal'ın bulunması için birçok kişiyi tanık olarak dinledi.

Genç kızın anlattıkları polis ekiplerini harekete geçirdi

Tanıkların Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O., babası hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.'nun eski eşi M.G. ise tanık olarak verdiği ifadesinde Seher Okusal'ı eski işinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden ekipler tarafından Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kardeşi, ablasını nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O., isimli şahıs ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Mevlüt O.'nun emniyette verdiği ifadesinde ablasının kaybolduğu yılda alkollü bir şekilde evine geldiğini ve bu sebepten dolayı aralarından tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Verdiği ifadesinde çıkan tartışma sonrasında iteklediği ablası Seher Okulsal'ın kafasını duvara çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini, öldüğünü fark ettiğinde ise çöp poşetine koyarak bir süre evinin yanında bulunan derede sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ablasını çöp poşeti ile ormanlık alana bıraktığı ortaya çıktı

İfadesinde ablasını bir süre derede sakladıktan sonra Gebze ilçesi Cuma Köyü yakınlarında ormanlık bir araziye gömdüğünü iddia ettiği öğrenilen Mevlüt O. emniyette cinayeti itiraf etmesi sonrasında tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık koordinesinde Mevlüt O.'nun ablasının cesedini bıraktığını iddia ettiği ormanlık aramada çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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