Kız kardeşini rahatsız eden şahsı av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, kız kardeşini rahatsız ettiği iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, Mavikent Mahallesi Yalı Parkı'nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi Ç.T.'yi, K.Ç. isimli şahsın rahatsız ettiğini öğrenen R.T., K.Ç'nin evine gidip konuşmak için parka çağırdı. Parkta buluşan ikili arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç., belindeki tabancayı çıkarıp R. T.'ye doğrultu ancak tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine otomobiline yönelen R.T. ise, av tüfeğini alıp K.Ç'yi vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevki edildi. Ağır yaralanan K.Ç., ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. R.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Ramazan Sarıkayalı/ İHA)