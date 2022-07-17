Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti! - Son Dakika
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Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!

17.07.2022 17:30
Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşanan korkunç olayda 34 yaşındaki bir kişi, hakkında çok fazla dedikodu yaptığını iddia ettiği 38 yaşındaki kız kardeşini tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Mucur ilçesinde meydana gelen olayda, hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti! - Son Dakika

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