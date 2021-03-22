Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti - Son Dakika

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti

22.03.2021 00:18
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti, System.String[]

Düzce'de tartıştığı kız kardeşini ve kız kardeşinin çocuklarını darp etmeye kalkan bir şahsı, gürültüyü duyup sokağa dökülen mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.

Düzce'nin Ağa Mahallesinde 2006. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, G.H. isimli bir kadın 3 çocuğu ile birlikte babasının evine gitti. Daha sonra eve gelen kadının erkek kardeşi H.B. ile kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DARBEDİLEN KADININ ÇIĞLIKLARI DUYAN MAHALLELİ KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen H.B., kız kardeşini ve kardeşinin çocuklarını darp etmeye başladı. Darp edilen kadının çığlıklarını duyan mahalleli, sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, kadının darp edildiği eve giderek H.B., isimli şahsı linç etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti

ÖFKELİ KALABALIĞI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese sevk edilen polis ekipleri, kız kardeşini darp eden şahsı gözaltına aldı. Öfkeli kalabalığı sakinleştiren polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti - Son Dakika


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