Son Dakika Haberleri: Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
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Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü

33 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği B.S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce T.U., yanında bulundurduğu bıçakla B.S.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan B.S., sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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