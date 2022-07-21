Olay, saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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