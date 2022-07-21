Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Romishi Akmatova, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akmatova'nın ifadesinde, Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.