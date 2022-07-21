KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

21.07.2022 20:51

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Romishi Akmatova, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Romishi Akmatova, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akmatova'nın ifadesinde, Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm dediği öğrenildi.

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KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü TRAFİK KAZASINDA FELÇ KALAN KADIN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR TRAFİK KAZASINDA FELÇ KALAN KADIN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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