Kız kardeşini sürekli döven sevgilisini öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Kız kardeşini sürekli döven sevgilisini öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı

22.07.2022 12:15
Kız kardeşini sürekli döven sevgilisini öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25) 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Akmatova'nın ilk ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

Antalya'da Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu.

"KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM"

Romishi Akmatova'nın ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akmatova, tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Türkmenistan, Özbekistan, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşini sürekli döven sevgilisini öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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