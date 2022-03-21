Kız kardeşinin eşini vurup, mehdi olduğunu söyleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

İZMİR'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i (24), düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyleyen Necati Gülen, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Keser'in annesi Canan Aracıkum'un avukatı Metin İnan, "Sanık, sürekli olarak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" dedi.

Olay, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Konak ilçesi Tepecik semti Güney Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Pazar gecesi yapılan düğünün ardından gelenekleri nedeniyle gelin S.G. babasının evine, damat Tugay Keser ise arkadaşı Ahmet G. ile beraber, eşiyle oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında gelin S.G.'nin ağabeyi Necati Gülen geldi. Gökçe Karaçay isimli arkadaşıyla beraber eve gelen Necati Gülen, polis tarafından kovalandıklarını söyleyince damat Keser, anahtarı balkondan Gülen'e attı. Gökçe Karaçay ile Necati Gülen eve girince, Gülen yanında getirdiği tabancayı Keser'e doğrultup 11 el ateş etti, ardından Gülen ile Karaçay, olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Keser kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tugay Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Gülen ile Karaçay'ı kısa süre içinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Haberi duyup olay yerine gelen Keser'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Keser'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Necati Gülen ile Gökçe Karaçay ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.