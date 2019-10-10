Son Dakika Haberleri: Kız kardeşinin evine camdan girmeye çalışınca yakalandı
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Kız kardeşinin evine camdan girmeye çalışınca yakalandı

45 dakika önce

Adana'da, ailevi sorunlar yaşadığı kız kardeşinin evine demir parmaklıkları sökerek camdan girmeye çalıştığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Kız kardeşinin evine camdan girmeye çalışınca yakalandı, System.String[]

Adana'da, ailevi sorunlar yaşadığı kız kardeşinin evine demir parmaklıkları sökerek camdan girmeye çalıştığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişinin 10 katlı binanın zemin katındaki evin demir parmaklıklarını sökerek camları kırdığı ve evdeki kadının yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, şüpheli T.G'yi eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı.

Ekipler, şüpheli T.G'nin ailevi sorunlar yaşadığı kız kardeşi T.G. ile konuşmak istediğini, ancak kız kardeşinin kapıyı açmaması üzerine demir parmaklıkları kesip, camları kırarak eve girmeye çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Çukurova, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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