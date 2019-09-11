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Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

57 dakika önce

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladıSAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.(24)'yi çıkan kavgada tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.(24)'yi çıkan kavgada tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir süre önce T.S., kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. (23) ve Fatih D.(24) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu. İddiaya göre T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek kavga etti. Kavga sırasında T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D.,bacaklarından yaraladı. Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli T.S. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruştuma başlattı.

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

İlkadım, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:01 Kaynak: DHA
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