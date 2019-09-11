Son Dakika Haberleri: Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı
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Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

17 dakika önce

SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.'yi (24) tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı, System.String[]

SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.'yi (24) tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. T.S., bir süre önce  kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. ve Fatih D. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu. İddiaya göre T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D., bacaklarından yaraladı. Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli T.S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlkadım, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:08 Kaynak: DHA
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