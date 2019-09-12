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Kız Kardeşler

1 saat önce

Emin Alper'in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz'ün oynadığı Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters), Liman Film – NuLook Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Emin Alper'in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz'ün oynadığı Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters), Liman Film – NuLook Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kız Kardeşler

Emin Alper, Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:21 Kaynak: AA
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