Kız Kardeşler
1 saat önce
Emin Alper'in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz'ün oynadığı Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters), Liman Film – NuLook Production tarafından vizyona çıkarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:21 Kaynak: AA
Emin Alper'in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz'ün oynadığı Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters), Liman Film – NuLook Production tarafından vizyona çıkarılıyor.
Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı