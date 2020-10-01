Kız kardeşler broşürde gördükleri ilanla başladıkları tekvandoda milli oldu

Tekirdağ'da yaşayan Şeyma ve Zeynep Hacıoğlu kardeşler, gördükleri ilanla başladıkları tekvandoda Türkiye birincilikleri elde ederek milli takıma katılmaya hak kazandı.

Milli sporcular Şeyma ve Zeynep kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapanması nedeniyle çalışmalarını bir süre evde sürdürdü.

Ardından salonda çalışmalara başlayan kız kardeşler, gelecek yıl Avrupa'da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

Şeyma Hacıoğlu (14), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, kardeşiyle gelecek yıl Avrupa şampiyonalarına katılabilmek için sıkı şekilde çalıştıklarını söyledi.

Tekvandoya 5 yıl önce başladıklarını anlatan Şeyma, "Saray ilçemizdeki spor kulübünü görünce merak edip kardeşimle içeri girmiştik. Buradan bir broşür alıp onu inceledikten sonra tekvandoyu merak edip bu spora başladık. 5 yıldır tekvando yapıyoruz kardeşimle. Bu senenin başında milli takıma seçilmiştik." diye konuştu.

Zeynep Hacıoğlu (13) ise ablasıyla güzel başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tekvandoya merak sonucu başladıklarını anlatan Zeynep, şöyle konuştu:

"Başladıktan sonra 3 ay ara vermiştik. Daha sonra yine başladık ve bir daha bırakmadık. İlk olarak il genelinde yapılan şampiyonalara katıldık. Daha sonra Türkiye şampiyonlarına katıldım ve 2 Türkiye ikinciliği elde ettim. Ablamla beraber bu sporu yapmam daha iyi oluyor. Her zaman bana destek oluyor. İnşallah ablamla şampiyonalarda altın madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz de salgın kurallarını sıkı şekilde uygulayarak antrenmanları sürdürdüklerini dile getirdi.

Başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırdığı için mutlu olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Sporcularım çalışmalarına sıkı bir şekilde devam edip güzel başarılar elde ettiler. Kardeş olmalarının da çok avantajı oldu. Sürekli evde çalışmalara devam ettiler. Her zaman birbirlerine destek oluyorlar. İkisinin de Türkiye şampiyonalarında güzel dereceleri var. Aldıkları derecelerle milli takıma seçildiler. İkisi de ileride gelecek vadeden sporcular. Böyle değerli, başarılı sporcuların yetişmesi bir antrenör için çok önemli."