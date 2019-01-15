Son Dakika Haberleri: Kız Kardeşler' ve 'Altın Eldiven' Berlinale'de Altın Ayı İçin Yarışacak

Kız Kardeşler' ve 'Altın Eldiven' Berlinale'de Altın Ayı İçin Yarışacak

1 saat önce

DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale, bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında 69'uncu kez düzenlenecek.

Kız Kardeşler' ve 'Altın Eldiven' Berlinale'de Altın Ayı İçin Yarışacak, System.String[]
DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale, bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında 69'uncu kez düzenlenecek. Festivalin yarışma bölümünde iki Türk yönetmenin filmi de festivalin en büyük ödülü Altın Ayı için yarışacak. Festivalin yarışma dahil tüm bölümlerinde henüz program tamamlanmadı ancak Fatih Akın ve Emin Alper'in filmleri festivalin ana yarışma bölümüne kabul edildi.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN YÜZLEŞMESİ

Alper'in Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı 'Kız Kardeşler' filmde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer rol alıyor. Film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönerek birbirleriyle yüzleşmelerini konu ediyor.

8 YIL SONRA 'ALTIN ELDİVEN' İLE...

2004 yılında Almanya adına festivale katılan Fatih Akın 'Duvara Karşı' filmiyle Altın Ayı kazanmıştı. Akın sekiz yıl aradan sonra 69. Berlinale Film Festivali'ne bu kez Alman ve Fransız ortak yapımı 'Altın Eldiven' ile katılıyor. Berlinale Film Festivali'nde en büyük ödülü şimdiye kadar 1964 yılında 'Susuz Yaz' ve 2010 yılında da 'Bal' filmleri Türkiye'ye kazandırmıştı.

ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK DİĞER FİLMLER

Festivalin yarışma bölümüne 'Kız Kardeşler' ve 'Altın Eldiven' filmleri dışında şimdilik şu filmler kabul edildi: 'Der Boden unter den Füssen', 'Grace a Dieu', 'Ich war zuhause, aber' ve 'Repertoire des villes disparues', 'Di jiu tian chang', 'Elisa y Marcela', 'Gospod postoi, imeto i' e Petrunija', 'Marighella', 'Mr. Jones', 'Öndög', 'The Operative', 'La paranza dei bambini', 'Systemsprenger', 'Ut og stjæle hester' ve 'Varda par Agnes'.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:59 

Film Festivali, Altın Ayı, Güncel
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