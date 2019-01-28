Kız Kardeşlere Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası
1 saat önce
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan kız kardeşler 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira para cezasına çarptırıldı.
Antalya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan kız kardeşler 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira para cezasına çarptırıldı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan kardeşler G.O. ve S.Ü. ile avukatları katıldı. Söz
verilen sanık S.Ü, madde bağımlısı olduğunu ve polisleri görünce paniğe kapılarak uyuşturucuyu ablasının göğsüne koyduğunu öne sürdü. Uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia eden S.Ü, uyuşturucuyu kullanmak için tanımadığı birinden aldığını savundu.
Sanık G.O. da kardeşiyle benzer ifade vererek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanıklara "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira para cezası verdi. Kepez
ilçesinde geçen yıl, bir sitedeki dairede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, asansörde yakaladıkları 2 kardeşten G.O'nun üst aramasında eroin ele geçirmişti. Evlerinde de uyuşturucu madde bulunan G.O. ile kardeşi S.Ü. tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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