Antalya'da havuzdaki kız kardeşlere cinsel tacizde bulunan mühendisin 8 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Antalya'da havuzdaki kız kardeşlere cinsel tacizde bulunan mühendisin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

14.09.2022 12:33
Antalya'da havuzdaki kız kardeşlere cinsel tacizde bulunan mühendisin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan kız kardeşler E.A. ile S.A.'nın havuzda olduğu sırada bacaklarını ellediği iddia edilen ve tutuklanan Akif K.'nin, "Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıla kadar hapis isteniyor. Cinsel taciz şüphelisi Akif K. ifadesinde, "Alkollüydüm, kesinlikle kimseyi taciz etmedim. Havuzda insanlar, birbirlerine değebilir. Benim de küçük yaşta çocuğum var; böyle bir şeyi yapmam" dedi.

Belçika'da yaşayan C.A., eşi, kızları E.A. ve S.A. ile birlikte 15 Ağustos'ta Manavgat'taki 5 yıldızlı otele tatile geldi. Otelin havuzunda yüzen 2 kız kardeşe, 20 Ağustos günü aynı otelde tatil yapan Akif K., sarkıntılık yaptı. Akif K., iddiaya göre havuzdaki kız kardeşlerin bacağına dokundu. Havuzdan çıkarak durumu anlatan kızların babası C.A. ile kuzenleri B.B., Akif K. ile tartıştı. Otel görevlileri araya girdi, durum jandarmaya bildirildi. Şikayet sonrası Akif K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"BACAKLARIMIZI ELLİYORDU"

Jandarmada ifade eden veren S.A., "Suyun içerisine girdiğimizde mavi şortlu bir erkek aramızdan yüzerek geçiyordu. Bu şahıs, bacaklarımızı elliyordu. İlk başta bu şahsı yeğenim E. zannettim. Onda da mavi şort vardı. Daha sonra E. olmadığını fark ettim. Bu şahıs birkaç defa benim ve kız kardeşim E.A.'nın bacaklarını elledi. Aynı şahıs suyun üstüne çıkıp, Rusça bir şeyler söyleyince sarhoş olduğunu anladım. Kız kardeşime ve yeğenlerime havuzdan çıkalım dedim" dedi.

"BİRKAÇ DEFA YÜZEREK ALTIMIZDAN GEÇTİ"

E.A. ise avukat ve pedagog eşliğinde ifade verdi. E.A., şüphelinin havuzdan birkaç defa yüzerek altlarından geçtiğini ve sürekli bacaklarına dokunduğunu söyledi. Daha sonra ablasının uyarısı ile uzaklaştığını belirten E.A., babası ile kuzeninin şüpheli ile tartıştığını ifade etti. Baba C.A. ise ifadesinde şüphelinin birkaç kez havuzda altlarında geçtiğini, daha sonra kendilerine Rusça bir şeyler söylediğini belirtti. Bu sırada şüphelinin kızlarına cinsel tacizde bulunduğunu öğrendiğini kaydeden C.A., Akif K. ile tartışıp, kavga ettiğini dile getirdi.

"HAVUZDA İNSANLAR BİRBİRLERİNE DEĞEBİLİR"

Mühendis olduğunu belirten evli ve 2 çocuk babası şüpheli Akif K. ise ifadesinde, 18 Ağustos'ta eşi ve çocuklarıyla birlikte otele tatil amacıyla geldiklerini belirterek, "20 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında otelde alkol almaya başladım. Yemek yedikten sonra ailecek otelin havuzuna gittik. Daha sonra olanları hatırlamıyorum. Alkollüydüm, kesinlikle kimseyi taciz etmedim. Havuzda insanlar birbirlerine değebilir. Benim de küçük yaşta çocuğum var; böyle bir şeyi yapmam. Beni havuzda darbeden şahıslardan şikayetçi ve davacıyım. Başka diyeceğim yoktur" dedi.

TUTUKLU SANIK İÇİN 8 YIL HAPİS İSTEMİ

Jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Akif K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Olay ile ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay günü havuzda E.A. ve S.A.'nın birkaç defa yüzerek altlarından geçtiğini, bu sırada kızların bacaklarını ellediği ve daha sonra kızların önünde yüzeye çıktığı anlatıldı. Olaya ilişkin otelin güvenlik kameraları incelendiğinde ise şüphelinin tekrar kızların olduğu yere doğru yüzdüğünün görüldüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise olay günü alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını ama havuzda insanların birbirine değebileceklerini söylediğini, kendisinin küçük çocuğu olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacağını anlattığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Belçika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da havuzdaki kız kardeşlere cinsel tacizde bulunan mühendisin 8 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da havuzdaki kız kardeşlere cinsel tacizde bulunan mühendisin 8 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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