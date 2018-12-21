Son Dakika Haberleri: Kız Kardeşlerin Darbedildiği İddiası

Kız Kardeşlerin Darbedildiği İddiası

1 saat önce

Kayseri'de bir kadın, ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı kocasının, kendisini ve kız kardeşini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Kayseri'de bir kadın, ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı kocasının, kendisini ve kız kardeşini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

E.Y, boşanma davası açtığı eşi M.Y'nin, 3 yaşındaki oğlunu almak için merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kaldığı babasının evine geldiği, vermek istememesi üzerine kendisini ve kız kardeşi T.S'yi darbettiği iddiasıyla polis merkezine şikayette bulundu.

Eşini ve baldızını darbettiği öne sürülen M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, E.Y'nin de üyesi olduğu Talas Gençlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Dalgın, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını söyledi.

Saldırının ardından iki kız kardeşin polis merkezine başvurduğunu ve darp raporu aldıklarını aktaran Dalgın, M.Y'yi yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:43 Kaynak: AA

Yavuzlar Mahallesi, Kayseri, Güncel
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