Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika

Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Son Güncelleme: 15.09.2023 23:10

Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler arasında çıkan tartışma sokak ortasında büyüdü. Kavgada kadınlardan biri diğerine ayakkabı fırlatırken, komşular müdahale etmeye çalıştı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Kavga sırasında kadınlardan biri diğerine ayakkabı da fırlatırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KOMŞULARI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Dün gece saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta yürüyen kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sokak ortasında bağıran iki kadın adeta birbirlerine girdi. Saçlarından tutarak çekmeye çalışan kadınlara çevredeki komşuları müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra kadınlardan biri kavga ettiği kardeşine ayakkabı fırlattı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kavga bir süre sonra sona ererken komşuların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika
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