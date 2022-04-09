İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü - Son Dakika