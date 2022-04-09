Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü

09.04.2022 13:20

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Bursa'da kimliği belirsiz 2 genç kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü. Korku dolu anlar an be an kayıt altına alındı.

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler; o anlar kamerada

UZUN SÜRE TEKMELEDİLER

Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler; o anlar kamerada

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü - Son Dakika


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13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
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