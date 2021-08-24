Sabah saatlerinde eski Fertek yolunda meydana gelen olayda kaldırımda karşılaşan iki grup genç kız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kızlar, birbirlerine tekme tokat vurdu, saçlarından tutup yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, cep telefonuyla görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Görüntü alan kişinin ise, "Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın - Son Dakika