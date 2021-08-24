Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın - Son Dakika

Eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Genç adamın olaya karışma sebebi hem acı hem çok tanıdık

Biri lüksün diğeri mütevazılığın resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

Sabah saatlerinde eski Fertek yolunda meydana gelen olayda kaldırımda karşılaşan iki grup genç kız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Kızlar, birbirlerine tekme tokat vurdu, saçlarından tutup yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ELİNİ SÜRSEN TECAVÜZLE YARGILANIRSIN"

Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, cep telefonuyla görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Görüntü alan kişinin ise, "Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım" dedi.