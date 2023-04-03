Restorasyon esnasında yıkıldığı söylenmişti! Kız Kulesi'nin kubbesi aylar sonra ilk defa kamerada - Son Dakika
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Restorasyon esnasında yıkıldığı söylenmişti! Kız Kulesi'nin kubbesi aylar sonra ilk defa kamerada

03.04.2023 14:07

Aylarca süren restorasyon çalışmasının ardından Kız Kulesi'nde iskelenin üst kısmındaki panel kaldırılınca, tarihi yapının kubbesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemde restorasyon esnasında yapının yıkıldığı öne sürülmüş ve söz konusu durum tepkilere sebep olmuştu.

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.

KIZ KULESİ'NDE KUBBE ORTAYA ÇIKTI

KUBBE AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi.

KIZ KULESİ'NDE KUBBE ORTAYA ÇIKTI

DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR

Kız Kulesi'nde restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor. Restorasyonla ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanılmıştı: "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir."

KIZ KULESİ'NDE KUBBE ORTAYA ÇIKTI

YIKILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Eylül ayında restorasyon sırasında Kız Kulesi'nin tamamen yıkıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu videolar da kafa karıştırınca konu sosyal medyada tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı iddiaların doğru olmadığını öne sürmüştü.

KIZ KULESİ'NDE KUBBE ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: DHA
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Kız Kulesi, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restorasyon esnasında yıkıldığı söylenmişti! Kız Kulesi'nin kubbesi aylar sonra ilk defa kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restorasyon esnasında yıkıldığı söylenmişti! Kız Kulesi'nin kubbesi aylar sonra ilk defa kamerada - Son Dakika
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