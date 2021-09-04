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Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor - Son Dakika

Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor

04.09.2021 11:14

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi restorasyonun tanıtım toplantısına katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi restorasyonun tanıtım toplantısına katıldı. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında, "5. yüzyılda yapıldığı bilinen ve dünyada eşine az rastlanılan denizin ortasındaki Kız Kulesi yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmıştır. Boğaz trafiğinin kontrolü, fetih sonrası kale, deniz ulaşımında yön gösteren deniz feneri, gözetleme ve radar istasyonu. Kısa bir dönem siyanür deposu olarak kullanılan Kız Kulesi, ilginç bir şekilde veba ve karantina noktası olarak dahi kullanılmıştır. 1995-2000 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonrasında ise yakın zamana kadar restoran olarak hizmet vermiştir. Kız Kulesi'nin farklı işlevlerde kullanılmasından ve denizin ortasındaki konumundan dolayı nemin, tuzlanmanın ve dalgaların da yıkıcı etkileri sebebiyle çok sık onarım geçirdiği tarihi kayıtlarda tespit edilmiştir. Farklı dönemlere ait yazılı ve görsel kayıtlar ile onarım defterleri incelendiğinde tarihi yapının mimari açıdan geçirdiği dönüşümler de açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda tarihi süreçteki işlevlerinden kaynaklanan mekansal ve malzeme değişiklikleri incelenmiş, bilimsel araştırmalar ışığında restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Çalışmamız koruma-restorasyon konusunda ülkemizdeki en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile mimari tasarım konusunda uzun yıllardır beğeni ile takip ettiğimiz Ağa Han ödüllü Han Tümertekin'in danışmanlığında yürütülmektedir. Bu vesileyle, Kız Kulesi gibi çok önemli bir yapıyla ilgili yürüteceğimiz çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Ahunbay ve Sayın Tümertekin'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma kurulan internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığı kamuoyuna sunulacağını belirtti.

"ÇALIŞMALARIMIZI 2022 YILININ NİSAN AYINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin önemli bir anıt eser olduğuna dikkat çekerek, "Bizler bu anlayış doğrultusunda Kız Kulesi'nin bir işlev yüklenmeden sadece bir anıt eser olarak kalmasını, anıt eser olarak ziyaret edilmesini, İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gerçekleştireceğimiz restorasyon çalışmasıyla; Kız Kulesi niteliksiz eklerden ve malzemelerden arındırılacak, günümüze kadar ulaşmış olan özgün bölüm ve elemanlar ile nitelikli ekler korunacaktır. Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"17 MİLYON TURİST GELDİ"Bakan Ersoy, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ersoy, restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde müze kartın geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine, "Müze kart geçerli olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapınca müze kart geçerli oluyor" dedi.Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin ne kadar ziyaretçi aldığı sorusu üzerine, "Burası çok az ziyaretçi alıyordu. Niye alıyordu? Çünkü restoran amaçlı işletiliyordu uzun yıllardır. İşletme iptal oldu. Geri aldık bakanlık olarak. Artık yeme içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz, olması gerektiği gibi ziyaretçi noktası olarak yanı Galata Kulesi'nde yaptığımız gibi. Şu anda Galata Kulesi'nde yaptığımız düzenlemelerden sonra İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri oldu. Günlük olarak Topkapı Sarayı ile eşit ziyaretçi alıyor. Benzer bir şekilde de burada yaptığımız düzenlemeden sonra olması gereken işlevine, bir anıtsal eser burası. Doğru müdahaleler yapıldıktan sonra burası da artık ziyaretçi ağırlıklı olacak. Aslında herhangi bir işlev yüklemek istemiyoruz. İstanbul'dan izlenen bir noktaydı, şimdi buradan İstanbul'un izlendiği bir cazibe noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Ersoy, turizm rakamlarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti: "Tahmini veriler Eylül ayı sonunda açıklanacak olsa da geçen sene biliyorsunuz 16 milyon toplam yabancı turist ve gurbetçi dediğimiz ziyaretçi almıştı Türkiye. Ağustos sonu itibariyle, kesin veriler elimize gelmemiş olmakla birlikte, tahminen 17 milyon sayısını yakaladık. Yani geçen geçen sene bir yılın tamamında yakaladığımız 16 milyonun 1 milyon üstüne çıktık, 17 milyon sayısını yakaladık. Eylül ayı da iyi başladı. Kötü gitmiyoruz yani sezona girdiğimizdeki açıkladığımız 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir hedefine sadığız hala."

- İstanbul
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor

Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor - Son Dakika


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