KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR

17.03.2021 12:09

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - ÜSKÜDAR'da biri kadın 4 kişi, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları keserken yakalandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA - ÜSKÜDAR'da biri kadın 4 kişi, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları keserken yakalandı. 2'si büyük toplam 6 ağaç kesenler hakkında idari ve para cezası uygulandı.

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesildi. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakaladı. Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edildi. Şüphelilere, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" ve "kamu malına zarar vermekten" toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi

"NİYE KESTİKLERİNİ SÖYLEMİYORLAR"

Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yere gelerek inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.

Üsküdar Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, "Sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor, polis ile beraber müdahale ediyorlar hemen. Saat 02.00'da biri kadın toplam 4 kişi, ağaçları keserken ekiplerimizce yakalandı. Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası da verilecek. Ayrıca bu kişiler karakola götürülüp adli işlem başlatıldı. Toplam ikisi büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak? diye konuştu.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, 'Gece 02.15'te Kız Kulesi'nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız" dedi.

KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR

Cengiz Çoban, Kız Kulesi, Üsküdar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARI KESERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika


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