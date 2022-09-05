Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek

05.09.2022 09:51
Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek

Yeditepe'nin önde gelen sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında yıkıldığı iddiaları ortaya atılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurmuştu. Restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, yapının demirlerinin paslandığını ve depreme dayanıklılığını yitirmiş olduğunu vurgulayarak, "Kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Anca restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi tartışmalara neden oldu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürdü.

İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama: "1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır."

"DEMİRLERİ PASLANMIŞ VE DAYANIKLILIĞINI YİTİRMİŞTİ"

Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tartışmalara ilişkin olarak Cumhuriyet'e konuştu. Ahunbay, "1944'te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944'ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti" diye konuştu.

Kız Kulesi tartışmaları sürerken restorasyonda görevli mimar konuştu: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

"II. MAHMUT DÖNEMİNE AİT OLAN HALİNE GERİ DÖNDÜRÜLECEK"

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, "Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Kız Kulesi'ndeki Restorasyon Çalışmasına Tepki: 'Yapı Etrafına Çekilen Perde Acilen Kaldırılarak İçeride Ne İşlem... CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Kız Kulesi'ndeki Restorasyon Çalışmasına Tepki: 'Yapı Etrafına Çekilen Perde Acilen Kaldırılarak İçeride Ne İşlem... 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Zeynep Ahunbay, Kız Kulesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Fenerbahçe'den yabancı sınırına "21 yaş altı" çözümü: Listedeki 3 genç stoperden biri transfer edilecek
09:42 EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo
09:28 Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır
09:18 TEKNOFEST, 2023'de hangi şehirde yapılacak? Selçuk Bayraktar, merakları giderdi
09:12 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor
09:43 PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
08:53 Cimbom'da tüm hesaplar 3 puan için! İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...
08:46 Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma! Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini NATO'ya şikayet edecek
08:30 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın
08:17 TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 09:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement