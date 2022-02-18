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Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor

18.02.2022 10:30

İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları son sürat devam ediyor. Kız Kulesi'nde geçtiğimiz sene Eylül ayında başlanan restorasyon çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı. Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor. Öte yandan, avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.

Öte yandan, Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının son hali dron ile görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar - Sevgi Canpolat/İHA)

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor
Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor
Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor

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İstanbul Boğazı, Restorasyon, Kız Kulesi, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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