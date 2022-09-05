KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1) - Son Dakika
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KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1)

05.09.2022 14:10

KIZ Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.

KIZ Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay,  "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.

Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Zeynep Ahunbay, Kız Kulesi, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1) - Son Dakika
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