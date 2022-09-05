KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ - Son Dakika
Üye Girişi

KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ

05.09.2022 20:12
KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ

KIZ Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.

KIZ Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.

Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.

Üsküdar sahile dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklamalarda bulundu.

Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" dedi.

YORUMLAR
500
Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1) KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ (1)
Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Zeynep Ahunbay, Kız Kulesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: KIZ KULESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN PROF. DR. AHUNBAY: SÖKÜLMESİ GEREKEN KISIM SÖKÜLMÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement