Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne Harem İstasyonu'na yanaştırıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin Harem İstasyonu'na yanaştırıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KEGM-3 botumuzca ivedilikle müdahale edilerek emniyetle Harem İstasyonu'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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