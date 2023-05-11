Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Kule, büyüleyici ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Kule, büyüleyici ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

12.05.2023 01:25

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte yurttaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi.

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

IŞIK VE LAZER GÖSTERİSİ YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti.

Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı
Kaynak: DHA
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Kız Kulesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Kule, büyüleyici ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Kule, büyüleyici ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı - Son Dakika
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