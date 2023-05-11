Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Kule, büyüleyici ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

IŞIK VE LAZER GÖSTERİSİ YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti.