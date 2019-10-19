Son Dakika Haberleri: Kız Kulesi sisten görünmez oldu
Son Dakika Güncel Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

1 saat önce

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ise sisten görünmez hale geldi.

İstanbul Anadolu yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar'da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.

ÖTE YANDAN, SİS NEDENİYLE KIZ KULESİ DE GÖRÜNMEZ HALE GELDİ.

Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, "İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum 'gelmeyin' diye" şeklinde konuştu.

(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası, Kız Kulesi, Üsküdar, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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Kız Kulesi yoğun sisten görünmez oldu
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