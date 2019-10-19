Son Dakika Haberleri: Kız Kulesi sisten görünmez oldu
Son Dakika Genel Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

1 saat önce

Kız Kulesi sisten görünmez oldu Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildiİSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ise siste görünmez hale geldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe ya da okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar'da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.

Öte yandan, sis nedeniyle Kız Kulesi de görünmez hale geldi.

Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, "İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum 'gelmeyin' diye" şeklinde konuştu.

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası, Kız Kulesi, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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