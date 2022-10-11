Son dakika haber! "Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! "Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

11.10.2022 01:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı Malatya'da iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

"Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı kent merkezi eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.F.B. sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı halde olay yerinde bir süre ambulans bekleyen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama Son dakika haberi... Kazayı unutup kavgaya tutuştular Son dakika haberi... Kazayı unutup kavgaya tutuştular
Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 'Kız' meselesi kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 07:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! "Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement