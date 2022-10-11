Son dakika haber! "Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

"Kız" meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı kent merkezi eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.F.B. sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı halde olay yerinde bir süre ambulans bekleyen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.