Son Dakika Haberleri: Kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

47 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.H.G. (20) ile Ümit Ant (23) karşılaştıkları parkta kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.H.G yanında getirdiği bıçakla Ümit Ant'ı yaralayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı genci Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ant, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan zanlı H.H.G'yi saklandığı ikametinde yakaladı. H.H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ümit Ant'ın cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
Köprübaşı, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu! Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Manisalı kadınlar yılın 3 ayında yaprak toplayıp 20 bin lira kazanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]