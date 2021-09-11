Kız meselesi, ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kameralarda - Son Dakika

Kız meselesi, ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kameralarda

Diyarbakır'da alkollü bir mekanda kız meselesinden dolayı çıkan kavga, bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık kadın erkek ayırmadan birbirine saldırdı, şişeler havada uçuştu. O anlar anbean cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda, iddiaya göre gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada kadın erkek demeden tartışanlar birbirlerine saldırdı. GÜVENLİK GÜÇLERİ KAVGAYI AYIRDI Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekanı birbirine katarken, kavgaya katılan bir kadının ettiği küfürler duyanları şok etti. O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı. GENÇ AVUKAT AYNI MEKANDA CAN VERMİŞTİ Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda aynı mekanda iki grubun kavgasını ayırmaya çalışan avukat Armanç Arkaş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR (1) Ali Saclı: Alemler size az gelmiş Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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