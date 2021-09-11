Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda, iddiaya göre gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada kadın erkek demeden tartışanlar birbirlerine saldırdı.
Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekanı birbirine katarken, kavgaya katılan bir kadının ettiği küfürler duyanları şok etti. O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.
Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda aynı mekanda iki grubun kavgasını ayırmaya çalışan avukat Armanç Arkaş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kız meselesi, ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kameralarda - Son Dakika