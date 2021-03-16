Kız meselesi, satırlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da 2 grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi satırla yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 grup, sokak üzerinde buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaklaşık 10 kişilik 2 grup, birbirine girdi. Gruptan bir kişi, yanında bulundurduğu satır ile Habib Elhuli'yi bacağından yaralandı. Elhuli, kanlar içerisinde yere yığılırken, hem kavga ettikleri grup hem de kendi arkadaşları, Elhuli'yi olay yerinde terk ederek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok kan kaybeden Elhuli, sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, satırlı şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA