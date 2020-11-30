Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı - Son Dakika

Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı

30.11.2020 09:14
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı, System.String[]

Bursa'da Suriyeli iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Bursa'da Suriyeli iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmad K., ile kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Muammar G., ve Said J., konuşmak için parkta buluştu. Buluşmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmad K., yanında bulundurduğu bıçak ile ikiliye saldırdı. Muammar G ve Said'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmad K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ahmad K'yı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı

Osmangazi, Suriyeli, Bursa, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı - Son Dakika


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