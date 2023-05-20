Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

20.05.2023 16:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız meselesi nedeniyle 5 gün önce çıkan kavgada 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilen lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Tabutu çiçeklerle donatılan 16 yaşındaki Uman Kıvanç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

15 Mayıs tarihinde Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı.

YERE YIĞILIP KALDI

Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olan Uman, İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kıvanç, dün hayatını kaybetti.

Henüz 16 yaşındaydı! Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Ailesi tarafından teslim alınan Uman'ın bugün İzmit Kozluk Cami'nde cenaze namazı kılındı. Tabutu çiçeklerle donatılan Kıvanç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kemalpaşa Mahallesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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