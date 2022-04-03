Iğdır'da yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, ''Sevgilime laf attın'' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.
Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan saldırganlar daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.
Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan saldırganlar vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci vuran şahıslar yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü - Son Dakika