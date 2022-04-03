Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü

03.04.2022 17:02

Iğdır'da sevgilisine laf atıldığını iddia eden şahıs, 7 arkadaşıyla beraber bir genci tekme tokat dövdü. Genç, aldığı ağır darbeler sonucu bayılırken, saldırganlar o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Iğdır'da yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, ''Sevgilime laf attın'' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.

7 KİŞİ GENCİ ARALARINA ALIP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan saldırganlar daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.

BİR DE O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan saldırganlar vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci vuran şahıslar yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.

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Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü - Son Dakika


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