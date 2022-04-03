Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü - Son Dakika

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

Iğdır'da yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, ''Sevgilime laf attın'' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.

7 KİŞİ GENCİ ARALARINA ALIP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan saldırganlar daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.

BİR DE O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan saldırganlar vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci vuran şahıslar yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.