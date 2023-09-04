Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada acı tablo: 2 genç öldü 1'i ağır yaralı - Son Dakika

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada acı tablo: 2 genç öldü 1'i ağır yaralı

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada acı tablo: 2 genç öldü 1\'i ağır yaralı
Son Güncelleme: 04.09.2023 10:07

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde iki amcaoğlunun kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü. Kavganın ardından sevdiğinin öldüğünü duyan kız ise silahla intihar etti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 20'li yaşlardaki iki amcaoğlunun kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgasında 1 kişi öldü. Sevdiğinin öldüğünü duyan kız ise silahla intihar ederek canına kıydı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Dün gece Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HABERİ ALAN KIZ ARKADAŞI DA CANINA KIYDI

Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen H.B (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Özkürtün, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada acı tablo: 2 genç öldü 1'i ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada acı tablo: 2 genç öldü 1'i ağır yaralı - Son Dakika
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