Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.