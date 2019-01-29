Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
44 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahların da ele geçirildiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, kalabalığı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan N.K. ve ayağından yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı. Polis
ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis olayda tarafları yatıştırırken, olaya karışan M.D, S.K. ve S.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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